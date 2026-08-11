В Самаре вынесли приговор участникам ОПГ, похищавшим деньги у пожилых граждан

Самарский гарнизонный военный суд признал виновными Андрея Доскач, Данию Мухамеджанову и Владислава Гаврина в совершении пяти эпизодов мошенничества в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил суд, в 2025 году подсудимые организовали группу для хищения денег у пожилых граждан. Они использовали распространенную схему телефонного мошенничества. Злоумышленники сообщали потерпевшим заведомо ложные сведения о том, что их близкие якобы стали участниками ДТП, после этого они убеждали потерпевших передать деньги для оказания им помощи.

С сентября по октябрь прошлого года жертвами мошенников стали пять пенсионеров в возрасте от 80 до 91 года. Они передали свои накопления через водителя такси, который выполнял услугу по курьерской доставке. Общая сумма ущерба превысила 900 тыс. руб.

Во время предварительного следствия причиненный пожилым гражданам ущерб возмещен в полном объеме, также компенсирован моральный вред. Кроме того, в целях обеспечения исполнения приговора на имущество фигурантов был наложен арест.

Суд назначил Андрею Доскач наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дании Мухамеджановой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Владислав Гаврин освобожден от уголовной ответственности в связи с заключением контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ. Причиненный преступлением ущерб возмещен в полном объеме.

Руфия Кутляева