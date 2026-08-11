В Чувашии за семь месяцев собрали 173 млрд рублей налоговых сборов

В Чувашии за семь месяцев 2026 года мобилизовано 173,2 млрд руб. налогов, сборов и страховых взносов, администрируемых налоговыми органами. Это на 44,3% больше, чем за январь — июль 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ФНС России.

Поступление налоговых платежей составило 134,5 млрд руб., что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Рост обеспечен налогом на добавленную стоимость (40,2% поступлений), налогом на прибыль (34,4%), НДФЛ (13,7%) и налогами на совокупный доход (5,5%).

В федеральный бюджет собрано 70,5 млрд руб., в консолидированный бюджет Чувашии — 64 млрд руб. Поступления в республиканский бюджет составили 56,2 млрд руб. (в 1,7 раза больше), в местные бюджеты — 7,8 млрд руб. По страховым взносам поступило 38,7 млрд руб. — на 13,1% больше.

Анар Зейналов