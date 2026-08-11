Депутату Курултая Башкирии Алексею Локотченко смягчили приговор

Верховный суд Башкирии изменил приговор депутату Курултая Алексею Локотченко, сообщает РБК Уфа со ссылкой на адвоката Ильмира Шамматова.

В марте этого года Советский райсуд Уфы признал депутата виновным в посредничестве во взяточничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 159 УК РФ). Тогда суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима. Сегодня апелляция изменила наказание, исключив из приговора квалификацию «посредничество во взяточничестве»: семь лет и три месяца в колонии общего режима.

Как сообщал «Ъ-Уфа», суд первой инстанции установил, что в октябре 2024 года Алексей Локотченко предложил директору юридической компании «РСК» Эльвире Фаткуллиной (приговорена к двум годам колонии общего режима) за 10,2 млн руб. закрыть уголовное дело по обвинению ее в незаконной банковской деятельности. Депутат, неоднократно посещавший зону СВО, привлек в качестве посредника своего подчиненного из отряда «Архангела Михаила» бригады «Дикая дивизия Донбасса». Адвокат сообщила о предложении в полицию, и посредников задержали при передаче половины суммы.

Алексей Локотченко не признал вину.

Майя Иванова