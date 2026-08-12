Запрещающий товарный знак

АО «Компания Уфаойл», бенефициаром которого называют уфимского предпринимателя Рустема Абдулманова, намерено запретить сети АЗС Ufaoil впредь пользоваться этим наименованием. Соответствующий иск «Компания Уфаойл» подала в арбитражный суд Башкирии к юрлицам, владеющим АЗС, а также товарным знаком Ufaoil. Истец, которому принадлежит товарный знак «Уфаойл» (кириллицей), полагает, что использование схожего до степени смешения названия, вводит покупателей в заблуждение. Представитель ответчиков с претензиями не согласен: он полагает, что их товарный знак более известен среди потребителей. Юристы полагают, что у истца есть шансы на победу в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустем Абдулманов владеет правами на товарный знак «Компании Уфаойл»

Фото: Дмитрий Колпаков Рустем Абдулманов владеет правами на товарный знак «Компании Уфаойл»

Фото: Дмитрий Колпаков

АО «Компания Уфаойл» направило в арбитражный суд Башкирии иск к ООО «ПИК», ООО «Азимут» и ООО «Фортуна». Истец просит суд запретить им использовать в своей деятельности фирменное наименование Ufaoil.

Судя по данным в картотеке арбитражных дел, иск был зарегистрирован 10 августа и пока не принят к производству.

Компании «Азимут» и «Фортуна» владеют сетью АЗС Ufaoil в Башкирии: пять расположены в Уфе, по две — в Белорецке и Октябрьском, по одной — в селах Нагаево, Серменево и Михайловка, а также в Туймазах.

«ПИКу», по сведениям Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), с апреля 2018 года принадлежит товарный знак: латинская буква U на зеленом фоне, под которой имеется надпись Ufaoil.

В свою очередь, «Компания Уфаойл» использует товарный знак, зарегистрированный в сентябре 2002 года Рустемом Абдулмановым: надпись «Уфаойл», выполненная голубым цветом, а над буквой «й» расположена стилизованная капля нефти или бензина. До 2015 года компания владела собственной сетью АЗС «Оптан».

Истец, по данным «Ъ», указал в заявлении, что ответчики используют свой товарный знак на АЗС и на сайте своей сети.

В «Компании Уфаойл» обратили внимание суда на схожую деятельность истца и ответчиков: все они специализируются на розничной или оптовой торговле топливом. При этом «Компания Уфаойл» начала свою деятельность в 2012 году (до февраля 2015 года — АО «Ардос»), указано в иске, и «входит в число крупнейших поставщиков нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов в Российской Федерации». Компания, по ее данным, находится в ТОП-5 независимых нефтетрейдеров по оборотам на АО «Петербургская биржа», а также в ТОП-500 крупнейших компаний страны по рейтингу РБК и ТОП-600 RAEX.

«Исключительное право на фирменное наименование „Компания Уфаойл“ было зарегистрировано вместе с уставом 05.03.2015 и имеет хронологический приоритет по отношению к наименованию товарного знака Ufaoil с датой приоритета по Роспатенту 14.04.2017, тем более что слово Ufaoil является неохраняемым элементом товарного знака по данным Роспатента»,— отметил истец.

По мнению компании, использование ответчиками слова Ufaoil «вводит потребителей в заблуждение и влечет для АО «Компания Уфаойл» коммерческие и репутационные риски». В качестве примера истец привел публикацию портала «Пруфы», в которой сеть АЗС Ufaoil отнесли к деятельности «Компании Уфаойл».

Генеральный директор «ПИКа» и «Азимута» Кирилл Горбунов с претензиями не согласен. «Наш товарный знак зарегистрирован около десяти лет. У нас 50 тысяч клиентов, поэтому, на мой взгляд, наш товарный знак более узнаваем, чем товарный знак истца, который в отличие от нас работает на оптовом рынке топлива»,— заявил господин Горбунов, добавив, что «Компания Уфаойл» не присылала досудебную претензию и копию иска.

«Суд не сможет признать использование зарегистрированного ответчиком товарного знака Ufaoil нарушением права на фирменное наименование истца. Для этого нужно предварительно оспорить его регистрацию в Роспатенте, — полагает старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин. — А вот использование слова Ufaoil не в составе логотипа, который зарегистрирован как товарный знак, может быть признано нарушением. Например, если ответчики обозначали им не только свои заправки, но и указывали в документации, в договорах, рядом или вместо фирменного наименования».

Управляющий коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Георгий Могилевский не исключает, что решение суда может быть в пользу истца. «Дело в том, что „Компания Уфаойл“ зарегистрирована с данным наименованием в марте 2015 года, что дает ей приоритет в части фирменного наименования. При этом в товарном знаке ответчиков буквенное обозначение Ufaoil указано как неохраняемый элемент, а значит его использование дает приоритет истцу в судебном споре»,— пояснил юрист.

Булат Баширов