Запрещающий товарный знак
«Компания Уфаойл» предъявила претензии владельцам АЗС
АО «Компания Уфаойл», бенефициаром которого называют уфимского предпринимателя Рустема Абдулманова, намерено запретить сети АЗС Ufaoil впредь пользоваться этим наименованием. Соответствующий иск «Компания Уфаойл» подала в арбитражный суд Башкирии к юрлицам, владеющим АЗС, а также товарным знаком Ufaoil. Истец, которому принадлежит товарный знак «Уфаойл» (кириллицей), полагает, что использование схожего до степени смешения названия, вводит покупателей в заблуждение. Представитель ответчиков с претензиями не согласен: он полагает, что их товарный знак более известен среди потребителей. Юристы полагают, что у истца есть шансы на победу в суде.
Рустем Абдулманов владеет правами на товарный знак «Компании Уфаойл»
Фото: Дмитрий Колпаков
АО «Компания Уфаойл» направило в арбитражный суд Башкирии иск к ООО «ПИК», ООО «Азимут» и ООО «Фортуна». Истец просит суд запретить им использовать в своей деятельности фирменное наименование Ufaoil.
Судя по данным в картотеке арбитражных дел, иск был зарегистрирован 10 августа и пока не принят к производству.
Компании «Азимут» и «Фортуна» владеют сетью АЗС Ufaoil в Башкирии: пять расположены в Уфе, по две — в Белорецке и Октябрьском, по одной — в селах Нагаево, Серменево и Михайловка, а также в Туймазах.
«ПИКу», по сведениям Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), с апреля 2018 года принадлежит товарный знак: латинская буква U на зеленом фоне, под которой имеется надпись Ufaoil.
В свою очередь, «Компания Уфаойл» использует товарный знак, зарегистрированный в сентябре 2002 года Рустемом Абдулмановым: надпись «Уфаойл», выполненная голубым цветом, а над буквой «й» расположена стилизованная капля нефти или бензина. До 2015 года компания владела собственной сетью АЗС «Оптан».
Истец, по данным «Ъ», указал в заявлении, что ответчики используют свой товарный знак на АЗС и на сайте своей сети.
В «Компании Уфаойл» обратили внимание суда на схожую деятельность истца и ответчиков: все они специализируются на розничной или оптовой торговле топливом. При этом «Компания Уфаойл» начала свою деятельность в 2012 году (до февраля 2015 года — АО «Ардос»), указано в иске, и «входит в число крупнейших поставщиков нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов в Российской Федерации». Компания, по ее данным, находится в ТОП-5 независимых нефтетрейдеров по оборотам на АО «Петербургская биржа», а также в ТОП-500 крупнейших компаний страны по рейтингу РБК и ТОП-600 RAEX.
«Исключительное право на фирменное наименование „Компания Уфаойл“ было зарегистрировано вместе с уставом 05.03.2015 и имеет хронологический приоритет по отношению к наименованию товарного знака Ufaoil с датой приоритета по Роспатенту 14.04.2017, тем более что слово Ufaoil является неохраняемым элементом товарного знака по данным Роспатента»,— отметил истец.
По мнению компании, использование ответчиками слова Ufaoil «вводит потребителей в заблуждение и влечет для АО «Компания Уфаойл» коммерческие и репутационные риски». В качестве примера истец привел публикацию портала «Пруфы», в которой сеть АЗС Ufaoil отнесли к деятельности «Компании Уфаойл».
Генеральный директор «ПИКа» и «Азимута» Кирилл Горбунов с претензиями не согласен. «Наш товарный знак зарегистрирован около десяти лет. У нас 50 тысяч клиентов, поэтому, на мой взгляд, наш товарный знак более узнаваем, чем товарный знак истца, который в отличие от нас работает на оптовом рынке топлива»,— заявил господин Горбунов, добавив, что «Компания Уфаойл» не присылала досудебную претензию и копию иска.
«Суд не сможет признать использование зарегистрированного ответчиком товарного знака Ufaoil нарушением права на фирменное наименование истца. Для этого нужно предварительно оспорить его регистрацию в Роспатенте, — полагает старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин. — А вот использование слова Ufaoil не в составе логотипа, который зарегистрирован как товарный знак, может быть признано нарушением. Например, если ответчики обозначали им не только свои заправки, но и указывали в документации, в договорах, рядом или вместо фирменного наименования».
Управляющий коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Георгий Могилевский не исключает, что решение суда может быть в пользу истца. «Дело в том, что „Компания Уфаойл“ зарегистрирована с данным наименованием в марте 2015 года, что дает ей приоритет в части фирменного наименования. При этом в товарном знаке ответчиков буквенное обозначение Ufaoil указано как неохраняемый элемент, а значит его использование дает приоритет истцу в судебном споре»,— пояснил юрист.