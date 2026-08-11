Врио руководителя управления ФССП по Самарской области назначен Илья Решетняк

Илья Решетняк назначен врио руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области — главного судебного пристава Самарской области. Соответствующая информация содержится на сайте главного управления.

Илья Решетняк окончил Саратовскую государственную академию права. В системе ФСПП работает с 2001 года. До перевода в Самарскую область был руководителем управления ФСПП по Саратовской области.

До Ильи Решетняка руководителем ГУ ФСПП России по Самарской области был Закир Муратов с июня 2018 года. Его перевели на аналогичную должность — руководителя ГУ ФСПП по Алтайскому краю.

Руфия Кутляева