Число ДТП из-за выезда на встречку сократилось в Нижегородской области на 60%

Количество ДТП в Нижегородской области, совершенных из-за выезда на встречную полосу, в первом полугодии 2026 года сократилось на 60,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего зарегистрировано 157 таких аварий, сообщили в Главном управлении автодорог региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В целом число ДТП снизилось на 7,4%, количество погибших в них — на 24,8%. Абсолютные цифры ГУАД не приводит.

В управлении отмечают также, что на 91% уменьшилось количество мест повышенной аварийности — с 89 до восьми. Это связывают с принятыми мерами: каждый участок концентрации ДТП анализируют и вырабатывают решения для повышения безопасности. Так, в Нижнем Новгороде после перенастройки светофоров на перекрестках Гайдара — Патриотов и Ильинская — дублер Красносельской не зафиксировано ни одного ДТП, хотя раньше эти участки тоже относились к числу аварийных.

По словам руководителя ГУАД Леонида Самухина, до конца 2026 года планируюет принять меры еще по восьми участкам: установить камеры и светодиодные дорожные знаки, модернизировать светофоры и изменить скоростной режим.

Галина Шамберина