В Пермском университете число заявлений абитуриентов выросло на четверть

С начала приемной кампании в Пермский государственный национальный исследовательский университет было подано почти 47 тыс. заявлений. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Как сообщает пресс-служба вуза, средний конкурс по университету составил 16,4 человека на одно бюджетное место. Средний балл ЕГЭ для поступающих на бюджетное отделение вырос с 69 до 71,4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Заметный рост интереса у поступающих зафиксирован на направлении «Приборостроение» физико-математического института. По сравнению с прошлым годом на эту специальность было подано на 31% больше заявлений. Это первый набор в рамках деятельности Краевой инженерной школы «Фотоника, новые материалы и приборостроение».