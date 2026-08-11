В Прикамье реконструируют бывшие купеческие винные склады

Объявлены торги по продаже объекта культурного наследия регионального значения «Склады купцов Чердынцевых». Он расположен в Осе по ул. Кобелева, 1. Начальная стоимость лота составляет 1 руб., сообщила главный архитектор Прикамья Елена Ермолина в своих соцсетях. Согласно площадке электронных торгов «СберАСТ», заявку на участие в аукционе можно подать до 24 августа. Торговая сессия назначена на 26 августа.

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По условиям конкурса инвестор обязан выполнить работы по сохранению объекта в соответствии с требованиями законодательства и приспособить его для современного использования.

Склады площадью порядка 500 кв. м построены в середине XIX века на средства местных купцов и крупных землевладельцев Чердынцевых. В каменном здании хранилась алкогольная продукция их винокуренного завода.

Стоит отметить, что в 2021 году объект уже сдавался в аренду по цене 1 руб. за 1 кв. м. на 49 лет. Договор был заключен с местной авторемонтной компанией до 2070 года. Фирме разрешалось использовать здание для размещения складского, торгового или административного учреждения. Арендатор должен был провести комплекс работ по сохранению памятника.