За цифровизацию здравоохранения Пенза отдаст в 2026 году 113 млн рублей

Министерство по тарифному регулированию и госзакупкам Пензенской области проводит масштабную модернизацию региональной системы здравоохранения. В 2026 году планируют потратить минимум 113 млн руб. Тендеры ведомства «Ъ — Средняя Волга» нашел в ЕИС «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЕИС «Госзакупки» Фото: ЕИС «Госзакупки»

Заказчиками работ выступают как региональное министерство здравоохранения, так и конкретные медучреждения. Проект подразумевает работу с программным комплексом «Единая цифровая платформа. МИС 3.0» (разработка пермского ООО «РТ МИС»), федеральными реестрами, финансовыми организациями, новыми сервисами и др.

На момент публикации собирают заявки от желающих получить восемь подрядов общей максимальной стоимостью свыше 75 млн руб. Минтарифов собирает заявки до 14–20 августа. Выполнить работы по каждому подряду нужно до 15 декабря.

В этом году разыграли два аналогичных тендера. 30 июня договор стоимостью 28,48 млн руб. заключили с ПАО «Ростелеком». До 17 сентября компания должна внедрить новое программное обеспечение (ПО) в систему ГБУЗ «Сердобская центральная районная больница имени Настина», а затем передать медучреждению права на него.

6 августа минтарифов выбрало подрядчика для установки, настройки и инструктажа по ПО «подсистема „Центральный архив медицинских изображений“». На конкурс поступила одна заявка с максимальным предложением — 9,3 млн руб. С кем подписали контракт, пока неизвестно.

В 2025 году минтарифов провело два аналогичных конкурса. Оба — общей стоимостью свыше 15,2 млн руб., выиграл «Ростелеком». Годом ранее с компанией и ее пензенским филиалом подписали три договора (более 33 млн руб.).

Дарья Васенина