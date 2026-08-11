Имущество банкротящегося НПО покойного депутата в Волгограде продают за 108 млн

В Волгограде объявлены торги по продаже имущества банкротящегося ЗАО «НПО „Европа Биофарм“», основанного покойным депутатом гордумы Владимиром Михалевым. Соответствующее объявление появилось на портале «Федресурс».

ЗАО «НПО „Европа Биофарм“» было основано как предприятие по переоборудованию сельхозмашин для уборки бахчевых культур. Основным видом деятельности указано производство лекарственных препаратов для медицинского применения. Банкротство НПО «Европа Биофарм» инициировали ФНС и девять кредиторов в мае 2024 года. Задолженность предприятия только по налогам на момент введения наблюдения составляла 16,9 млн руб. Общая сумма долга превышает 58,9 млн руб. По итогам 2025 года выручка НПО составила 68 млн руб., убытки — 29 млн руб. По состоянию на 1 июля 2026 года задолженность по налогам и сборам достигла 103 млн руб.

На торги выставлен единый лот стоимостью 108,5 млн руб., в который вошли два комплекса недвижимости в Краснооктябрьском и Среднеахтубинском районах, два патента на изобретения, доли в ООО «МТС „Пойма“» и лабораторное оборудование. Заявки принимаются до 14 сентября.

В мае 2018 года гендиректор НПО Майя Михалева, вдова основателя, получила шесть лет колонии общего режима и штраф 900 тыс. руб. за мошенничество в особо крупном размере при исполнении госконтракта на разработку технологии переработки тыквы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вместо работ она распределила аванс в 45 млн руб. по счетам своих фирм. В отношении Владимира Михалева уголовное дело о мошенничестве было прекращено в связи со смертью в 2012 году.

Нина Шевченко