Путин: Россия сумела заменить импортное оборудования для СКИФа отечественным

Президент России Владимир Путин заявил, что отказ некоторых иностранных государств поставлять оборудование для строительства Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) пошел России на пользу и помог укрепить технологический суверенитет страны. По словам главы государства, российские специалисты разработали около 30 позиций критически важного оборудования.

На заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске президент осмотрел установку синхротронного излучения и подчеркнул, что проект вызывает восхищение. «Это реально впечатляет, конечно. И мы, безусловно, продолжим эту работу»,— сказал президент. Он отметил, что СКИФ — один из самых мощных в мире ускорителей частиц, а по некоторым параметрам не имеет аналогов. Строительство синхротрона завершилось 20 июня. Сейчас СКИФ представляет собой комплекс из 34 строящихся зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования.

Синхротрон — универсальный исследовательский инструмент, работающий как микроскоп. Он вырабатывает излучение, позволяющее рассмотреть живые и неживые объекты на атомном уровне. Применение синхротрона возможно в исследованиях по микроэлектронике, структурной биологии, фармацевтике, материаловедению, авиастроению, медицине, химическим реакциям, термоядерному синтезу.

Президент сообщил, что большая часть зарубежного оборудования осталась у исполнителей заказа, однако российские ученые сделали все на самом высоком уровне, возможно, даже лучше предыдущих партнеров. Новый источник синхротронного излучения позволит проводить научные исследования 24/7, «заглядывая внутрь» вещества и получая сверхточные данные о его структуре и поведении на атомном уровне, что важно как для теоретических изысканий, так и для практических разработок — например, создания новых лекарств и изучения древних артефактов без риска их повредить.