Три проекта Самарской области победили во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной среды

В XI Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды победили три проекта Самарской области. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Так, в Нефтегорске создадут сквер «Гостиная», чтобы центр города стал настоящей точкой притяжения. В нем разместят современную детскую зону, площадку для воркаута, кинотеатр под открытым небом, парковку.

В селе Утевка благоустроят «Берег перелетных птиц» на озере «Приказное». Здесь появятся перголы в виде птиц, детские площадки, торговые ремесленные павильоны. Будет построена башня «Ветер перемен» в виде скворечника для наблюдения за птицами.

В селе Хворостянка обновят «Парк Космонавтов – точка опоры». Создадут детскую и спортивную площадки, разместят космические арт-объекты, фонтан, сцена для проведения праздников, будет высажен яблоневый сад и другие аллеи.

Руфия Кутляева