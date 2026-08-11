«Россети Тюмень» направили более 7 млн рублей на плановый ремонт энерготранзита в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый капитальный ремонт двухцепной высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), которая участвует в электроснабжении свыше 14 тысяч жителей и инфраструктуры центров добычи углеводородов Нижнесортымской и Тянской групп месторождений в ХМАО-Югре. Стоимость технических мероприятий составила порядка 7,3 млн рублей.

В ходе работ на ЛЭП специалисты заменили 77 полимерных изоляторов на стеклянные аналоги. Новые устройства произведены в России и отличаются высокими диэлектрическими свойствами, механической прочностью и устойчивостью к воздействию ультрафиолета и влаги. Кроме того, энергетики отремонтировали шесть фундаментов опор ЛЭП, более 60 контуров заземления и установили 150 птицезащитных устройств.

Трасса ЛЭП проходит в труднодоступной болотистой местности. Для доставки персонала и необходимых материалов по бездорожью задействовали технику повышенной проходимости, в том числе три вездехода-амфибии.

Программа техобслуживания и ремонта «Россети Тюмень» направлена на подготовку электросетевого комплекса округа к зиме. Профилактические мероприятия повысили надежность электроснабжения жителей и промышленной инфраструктуры в главном нефтедобывающем регионе России.

АО «Россети Тюмень»