С РЖД взыскали компенсацию за сбитого поездом нижегородца

Суд взыскал с ОАО «РЖД» более 210 тыс. руб. в пользу отца 33-летнего жителя Нижнего Новгорода, сбитого скоростным поездом на станции Жолнино Горьковской железной дороги. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Несчастный случай произошел в сентябре 2025 года. При этом владелец источника повышенной опасности ущерб родственникам погибшего не возместил, отметили в надзорном ведомстве.

По иску прокуратуры суд взыскал с РЖД компенсацию морального вреда и расходы на погребение.

Галина Шамберина