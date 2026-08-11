Жителя Перми приговорили к условному сроку за угрозы взорвать банк

Свердловский суд Перми вынес приговор местному жителю, отправившему заведомо ложные сообщения о готовящемся взрыве в офисе банка. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

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В январе 2025 года мужчина отправил со своего мобильного телефона в чат АО «Газпромбанк» сообщение о том, что намеревается взорвать отделение банка. Сотрудники банка проверили информацию и признали ее ложной. Однако спустя месяц мужчина вновь сообщил в чате банка о подготовке теракта, отправив в доказательство фотографию взрывного устройства.

Сообщение было передано в правоохранительные органы. Из офиса эвакуировали людей, и специалисты обследовали помещения кредитного учреждения. Взрывное устройство обнаружено не было. Автор сообщений был установлен.

Свердловский суд Перми квалифицировал действия пермяка по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.