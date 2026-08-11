Аренда студий и «однушек» в Нижнем Новгороде подорожала на 4,1%

Стоимость аренды студий и однокомнатных квартир в Нижнем Новгороде в апреле — августе 2026 года подорожала на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитал сервис покупки и продажи недвижимости «Домклик». Такое жилье в столице Приволжья обходится в 28,1 тыс. руб. Предложение за летний сезон 2026 года упало на 11,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В других крупных городах Приволжского федерального округа, например Перми, Самаре и Уфе, рост еще больше — на 7%, 8,3% и 19% соответственно. В Казани ставка не изменилась.

Отмечается, что в начале 2026 года в Нижнем Новгороде, Самаре и Уфе цены на жилье снижались.

В среднем по России за лето медианная ставка поднялась на 1,4% — до 29,2 тыс. руб. в месяц. Стоимость аренды выросла в 14 из 20 исследуемых городов. При этом сезонный медианный прирост в этом году составил всего 5% против 8% годом ранее.

Егор Емельянов