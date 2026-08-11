Саратовское УФАС добилось снижения цен на бензин на АЗС «Феникс»

Саратовское ООО «Трансгруз» снизило цены на бензин на своих АЗС «Феникс». Ранее компания получила предупреждение о нарушении антимонопольного законодательства от регионального УФАС, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бензин подешевел на АЗС "Феникс" в Саратове после вмешательства ФАС

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX Бензин подешевел на АЗС "Феникс" в Саратове после вмешательства ФАС

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX

Так, цена на АИ-95 упала со 185 до 119 руб. за литр топлива. Стоимость бензина марки АИ-92 уменьшилась на 28 руб. — со 110 до 82 руб. за литр.

В середине июля Саратовское управление антимонопольной службы также направляло предупреждение ООО «АльфаТЭК», которому принадлежит сеть АЗС «Залив». Ранее ФАС признала ООО «Брент» и ООО «Вист» участниками антиконкурентного сговора на торгах. Компании заключили соглашение, чтобы поддерживать цены на топливо при госзакупках.

Марина Окорокова