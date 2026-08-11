Под Волгоградом в ДТП с водителем-подростком пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в ДТП под Волгоградом. Все они находились в автомобиле под управлением несовершеннолетнего, сообщили в ГУ МВД по региону.
17-летний водитель без прав устроил аварию под Волгоградом
Фото: Астраханская Госавтоинспекция
Инцидент произошел в 00:15 в Урюпинском районе. По предварительным данным, 17-летний юноша без водительских прав за рулем «ВАЗ-21099» развернулся на дороге, не убедившись в безопасности маневра. В итоге легковушка столкнулась с BMW.
В аварии пострадали четыре пассажира «ВАЗ», в том числе двое 16-летних подростков, и сам водитель автомобиля. Все они были доставлены в больницу. По данным ТАСС, состояние всех пятерых врачи оценивают как тяжелое.
Водитель BMW обратился за медицинской помощью самостоятельно.