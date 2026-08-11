В Екатеринбурге возник мемориал в память о жертвах атаки БПЛА в Нижнекамске

Стихийный мемориал возник у постоянного представительства Республики Татарстан в Екатеринбурге. Горожане приносят цветы, свечи и детские игрушки к постпредству на улице Сакко и Ванцетти в память о погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск.

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У здания постпредства приспущены государственные флаги. В книге памяти горожане оставляют слова поддержки и скорби.

Нижнекамск подвергся атаке БПЛА 10 августа. В результате погибли 13 человек, в том числе ребенок, еще 75 обратились за медицинской помощью. Губернатор Свердловской области Денис Паслер выразил соболезнования жителям Татарстана и семьям погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Максим Езерский