Саратовская область стала лидером по доступности гречки в России

Цены на гречневую крупу в Саратовской области оказались самыми низкими в России. Кроме этого, регион вошел в топ-3 по доступности шлифованного риса. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовская область — лидер по доступности гречки в России

Фото: Минсельхоз Пензенской области Саратовская область — лидер по доступности гречки в России

Фото: Минсельхоз Пензенской области

По цене на гречку Саратов обогнал Волгоградскую и Омскую области, Удмуртскую Республику и Татарстан. По данным Саратовстата, среди субъектов Приволжского федерального округа в регионе также самая низкая стоимость баранины, замороженной рыбы, пшена, хлеба и хлебобулочных изделий.

Третье место Саратовская область получила в рейтинге доступности яблок. Также, по сообщению Минсельхоза, область вошла в число регионов ПФО с самыми низкими ценами на капусту, картофель и репчатый лук.

Марина Окорокова