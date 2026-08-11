Прокуратура проверяет незапланированную посадку рейса «Батуми — Пермь»

Свердловская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по факту незапланированной посадки воздушного судна в аэропорту Екатеринбурга. Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 11 августа около 13:30 в международном аэропорту «Кольцово». Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс по маршруту «Батуми — Пермь», совершил вынужденную посадку. Причиной отклонения от маршрута стала техническая неисправность одной из систем воздушного судна. Посадка прошла в штатном режиме.

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, осуществляется мониторинг ситуации.