На испытательном сроке по своей инициативе увольняются 22% пермяков

Как следует из аналитики SuperJob, 22% опрошенных жителей Пермского края увольняются на этапе испытательного срока по собственному желанию. 5% покидают организацию в течение первых месяцев работы. Большинство респондентов (59%) успешно проходят испытательный срок и остаются на новом месте работы.

Согласно аналитическим данным, среди опрошенных в возрасте 35—45 лет добровольных уходов на испытательном сроке больше — 25% (против 17% среди молодежи и 24% среди респондентов 45+). Среди жителей региона с зарплатой от 150 тыс. руб. больше всего тех, кто имеет опыт трудоустройства с испытательным сроком.