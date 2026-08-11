Кассация вернула в Уфу иск «Башспирта» к Рауфу Нугуманову на 237,5 млн рублей

Как стало известно «Ъ-Уфа», Шестой кассационный суд вернул на новое рассмотрение иск АО «Башспирт» о взыскании с бывшего генерального директора компании Рауфа Нугуманова 237,5 млн руб.

В январе этого года Кировский районный суд Уфы удовлетворил иск компании, а затем Верховный суд Башкирии оставил решение в силе.

В 237,5 млн руб. «Башспирт» оценил ущерб, причиненный преступлением. Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в марте 2025 года Кировский райсуд Уфы признал господина Нугуманова виновным в причинении ущерба компании путем обмана или злоупотребления доверием (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) и приговорил к пяти годам условно. Тогда суд пришел к выводу, что подсудимый, руководя «Башспиртом», заключал невыгодные договоры аренды, которые нанесли предприятию финансовый ущерб.

В июле Верховный суд Башкирии сократил срок наказания на три месяца, а в конце декабря Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор и вернул уголовное дело в прокуратуру. Повторно уголовное дело в суде пока не поступало.

Причины возврата иска «Башспирта» в суд первой инстанции пока неизвестны. Адвокаты Рауфа Нугуманова настаивали на том, что без приговора по уголовному делу выносить решение по гражданскому иску — незаконно.

Олег Вахитов