Экспорт муки из Башкирии увеличился в два раза

С 12 января по 11 августа управление Россельхознадзора по Башкирии досмотрело 21,35 тыс. тонн и оформило 346 фитосанитарных сертификатов на пшеничную и ржаную муку, подготовленную мукомольными предприятиями региона. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, продукцию экспортируют в Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Туркмению и Узбекистан. Объем проданной за рубеж муки за семь месяцев этого года вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, отметили в ведомстве.

Майя Иванова