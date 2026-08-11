Аграрии ГК «Продимекс» назвали филиалы-лидеры по урожайности в этом году в Воронежской области

В настоящий момент на полях УК «Продимекс Агро», входящей в ГК «Продимекс», проходит уборка зерновых культур – озимой и яровой пшеницы и ячменя. Убрано 70% от общей площади сева озимой пшеницы, ее урожайность в среднем составляет 48 центнеров с гектара. Уборка проходит во всех филиалах предприятия. Лидерами по урожайности являются филиалы Панинского, Верхнехавского, Эртильского и Семилукского районов.

Фото: ГК «Продимекс»

Что касается уборки ярового ячменя, то на текущий момент убрано свыше 45% всей площади под эту культуру. Средняя урожайность - 41 центнер с гектара. Лидеры те же – это филиалы Семилукского, Панинского, Верхнехавского районов. Стоит отметить, что есть филиалы, где уборка еще не начиналась: это связано с тем, что они находятся севернее, и срок созревания культуры там более поздний, чем в хозяйствах, расположенных на востоке и юге Воронежской области.

Уборка в этом году проходит с определенными задержками, вызванными в большей степени погодными условиями. Июль выдался дождливым с обильными осадками, что поспособствовало простоям. Сейчас погода стабилизировалась, и уборка проходит в штатном режиме.

Помимо обмолота зерна на товарные цели, убраны также семенные участки.

Параллельно уборочной компании идет подготовка к севу озимой пшеницы. Для этих целей предприятиями ведутся активные работы по очистке и сортировке семян, проводится ремонт сеялок. Удобрения для сева были закуплены заблаговременно в полном объеме. Также проводятся работы по внесению сложных удобрений для сахарной свеклы урожая 2027 года.

Касаясь темы удобрений, стоит упомянуть про дефекат – органическое удобрение, которое используется для регулирования кислотности почвы. Дефекат вносят в свекловичный севооборот, поскольку сахарная свекла очень чувствительна к рН почвы. В этом году запланировано внести 150 тыс. тонн, это рекордный объем для агропредприятий УК Продимекс Агро. Работы по внесению уже начались и проходят в соответствии с графиком.