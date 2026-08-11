Суд изъял участок у пермского цирка в пользу администрации

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск департамента дорог и благоустройства администрации Перми к ФКП «Российская государственная цирковая компания». Информация о принятом судебном акте размещена на сайте «Электронное правосудие». Резолютивная и мотивировочная части решения пока не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В рамках спора администрация Перми потребовала изъять земельный участок у цирка для муниципальных нужд. Речь идет об участке от ул. Уральской до ул. Степана Разина. Ранее в мэрии пояснили «Ъ-Прикамье», что его изъятие необходимо для строительства проезда.

Пермский цирк является филиалом ФКП «Росгосцирк». С февраля 2024 года его директором является Сергей Блохин. В конце декабря прошлого года стало известно, что Пермский цирк могут включить в программу реконструкции. Об этих планах заявлялось еще в 2024 году, однако работы тогда так и не начались из-за отсутствия финансирования. В рамках реконструкции предполагалось полностью заменить наружные витражные конструкции. Колерный паспорт обновленного здания цирка предусматривал также динамичную архитектурную подсветку с меняющимся освещением разных оттенков и цветов.