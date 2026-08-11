Главу подрядчика из Хвалынска подозревают в обмане при благоустройстве школ

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Хвалынский дорожный участок». Руководителя подозревают в мошенничестве при исполнении госконтрактов (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уголовное дело о некачественном ремонте возбуждено против главы ООО "Хвалынский дорожный участок"

Фото: министерство образования Астрханской области Уголовное дело о некачественном ремонте возбуждено против главы ООО "Хвалынский дорожный участок"

Фото: министерство образования Астрханской области

В 2025 году две школы и один детский сад Хвалынска заключили с компанией контракты на выполнение работ по благоустройству территорий. Проверка прокуратуры выявила, что подрядчик сделал ремонт некачественно. Причиненный бюджету ущерб составил более 1,2 млн руб.

Следственные органы возбудили уголовное дело по материалам прокурорской проверки. Ход расследования контролируется надзорным органом.

По данным из открытых источников, ООО «Хвалынский дорожный участок» в январе 2026 года было переименовано в ООО «Строй Путь». Компания была зарегистрирована в 2005 году в Хвалынске, на ул. Верхняя Слободка, 47. С июня 2025 года гендиректором является Карен Джлавян. До него ООО руководил Михаил Болмосов. В 2025 году выручка компании составила 221,9 млн руб., чистая прибыль — 4,3 млн руб.

Марина Окорокова