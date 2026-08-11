Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @ceilingservice Фото: @ceilingservice

На рейве в Сеуле установили только одно правило — расслабиться. Представьте: вы заходите в большое просторное помещение и вместо шумной вечеринки видите людей, лежащих на матрасах и смотрящих в потолок. Никто не танцует, все просто валяются и отдыхают. В Сеуле такой формат называется Ceiling Service («потолочный сервис»). Это серия мероприятий, которая превратила разглядывание потолка в культурный феномен.

Проект родился из опыта организаторов, которые сами часто не могли уснуть. За Ceiling Service стоит PERMIT SEOUL, агентство на стыке саунд-продакшна и пространственного дизайна. Постоянный шум, тревожность, суета, гаджеты — все мешало. Команда создала условия для качественного отдыха, обеспечив минимум визуальных стимулов и сделав акцент на прослушивании электронной музыки и дыхании. Зрители лежат на матрасах и смотрят на световое шоу на потолке либо просто растворяются в расслабляющих ощущениях.

Иногда перформансы включают чайную церемонию или гонг-медитацию. Музыкантов приглашают соответствующих: кроме местных артистов и диджеев, находят экспертов по саундхиллингу. Фото выглядят забавно: обычные люди в полумраке лежат или сидят на матрасах, разбросанных по полу. Можно подумать, что это какое-то убежище. Отчасти так и есть.

Пространство официально позволяет гостям наконец замедлиться, спрятаться от забот и расслабиться, оставив все тревоги внешнему миру. Цена билета — от $25 до $55. Получается, публичный отдых стал искусством. Теперь создатели задаются вопросом, как масштабировать проект, сохранив при этом камерность и интимность процесса.

Яна Лубнина