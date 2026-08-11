Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ученые долгое время пытались объяснить выгоду от периода жизни в более преклонном возрасте. В 80-х появилась так называемая «гипотеза бабушки», которая размышляла, зачем человеку продолжать жить, если потомство он уже принести не может. Так для чего же эволюции такой запас времени? Одна из версий — чтобы продолжать свой род, но уже иным способом: собирать еду и нянчиться с внуками, освобождая тем самым своих детей. Те, кто дольше оставался здоровым и активным, передавали свои гены большему количеству потомков.

Но, возможно, дело не только в эволюции. Современные исследования показывают, что роль бабушки или дедушки сама по себе не делает человека бессмертным, но она может добавить несколько важных факторов долголетия: смысл, движение, социальные связи и ощущение собственной значимости. Пожилой человек может передавать семейные истории или научить готовить тот самый пирог с листиками.

По разным оценкам, чувство смысла снижает риски ранней смерти почти в полтора раза. Но с важной оговоркой: работает не любое количество заботы, а лишь золотая середина. Плотное общение два-три раза в неделю — этого достаточно для поддержания здоровья.

Но и у этой гипотезы есть предел. Пока дедушка учит внука кататься на велосипеде, бабушка нередко готовит обед, моет посуду и укладывает ребенка спать. Исследования показывают, что именно женщины чаще берут на себя невидимую часть ухода, поэтому чрезмерная вовлеченность в заботу о внуках может приносить не только радость, но и усталость, а иногда — семейные конфликты.

Анна Кулецкая