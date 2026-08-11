Астраханский терапевт попала под следствие за поддельные больничные

В Астраханской области врач-терапевт попала под уголовное преследование за вымышленные болезни пациентов. Женщину подозревают в пяти эпизодах служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханского терапевта подозревают в подделке диагнозов

Фото: Нина Шевченко Астраханского терапевта подозревают в подделке диагнозов

Фото: Нина Шевченко

Следствие полагает, что с января по сентябрь прошлого года врач за денежное вознаграждение вносила в автоматизированную медицинскую систему ложные данные о наличии заболеваний у астраханцев. На их основе гражданам оформляли больничные листы.

На данный момент следователи проверяют информацию о возможных дополнительных эпизодах противоправных действий.

Марина Окорокова