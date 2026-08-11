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Зарубежные СМИ: Каковы последствия землетрясения в Колумбии?

11 августа, вторник

В Колумбии число жертв землетрясения превысило 160 человек, почти 600 пострадали. И по мере продолжения спасательных работ это число, вероятно, еще будет расти, пишет CNN. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа на западе Колумбии. Сейсмологи уже назвали его сильнейшим для страны в XXI веке. Правительство объявило чрезвычайное положение и направило в пострадавшие регионы солдат. По данным СМИ, в разных городах обрушилось 86 зданий, семь аэропортов временно не работают. Сотни человек числятся пропавшими без вести. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Dario Cardona / AP

Фото: Dario Cardona / AP

По данным Геологической службы США, которые приводит Reuters, очаг землетрясения находился на глубине 107 км. Самые масштабные разрушения зафиксировали в западных регионах страны. В Перейре не выстояло четырехэтажное здание, а в Манисалесе упала одна из башен знаменитого неоготического собора.

Reuters отмечает, что обычно при такой глубине сильных разрушений не бывает. Однако сейсмологи указывают на большую магнитуду землетрясения, расположение эпицентра на суше и сложную тектонику Колумбии, где сходятся несколько крупных плит. Страна входит в Тихоокеанское огненное кольцо и ежемесячно переживает тысячи небольших землетрясений. После толчка 10 августа ученые зафиксировали уже больше 20 афтершоков и предупреждают о новых.

Как отмечает местный телеканал Noticias Caracol, землетрясение стало первым серьезным испытанием для нового президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи. Он вступил в должность всего за три дня до катастрофы. После совещаний в Боготе политик отправился в пострадавшие районы, пообещав лично контролировать работу правительства. В обращении к стране он заявил, что сейчас его главная задача — спасение людей и помощь регионам. Для этого уже созвали Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям и формируют единый координационный штаб.

Впрочем, катастрофа может осложнить карьеру нового президента. Де ла Эсприэлья пришел к власти с обещанием заморозить государственные расходы, напоминает Bloomberg. Но теперь правительству придется финансировать масштабное восстановление. Часть депутатов уже предлагает объявить чрезвычайное положение в экономике: такой режим позволит президенту повышать налоги без одобрения Конгресса. Де ла Эсприэлья считается союзником Дональда Трампа, США уже пообещали выделить $15,5 млн на восстановление Колумбии.

Однако экономические последствия катастрофы могут быть куда глобальнее, пишет агентство. Оползни перекрыли крупные дороги, в стране нарушено авиасообщение, в отдельных городах повреждены электросети, водопровод и газоснабжение. Весь масштаб ущерба еще предстоит оценить.

Одной из наиболее серьезных проблем может стать повреждение «кофейного треугольника» Колумбии, отмечает CNN. Это горный район Анд с городами Манисалес, Перейра и Армения, на который приходится около четверти плантаций кофе в стране. Колумбия остается третьим крупнейшим производителем после Бразилии и Вьетнама и обеспечивает около 7% мирового предложения. Поэтому эффект от разрушения инфраструктуры плантаций может быть ощутим далеко за пределами страны.

Фотогалерея

Землетрясения в Колумбии. Фотогалерея

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Поиски пострадавших под завалами в Кали

Поиски пострадавших под завалами в Кали

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Житель Манисалеса

Житель Манисалеса

Фото: Andres Camilo Valencia / Reuters

Поврежденный купол Кафедрального собора Манисалеса

Поврежденный купол Кафедрального собора Манисалеса

Фото: Andres Valencia / AP

Последствия землетрясения в Кали

Последствия землетрясения в Кали

Фото: Camilo Rodriguez / Reuters

Последствия землетрясения в Кали

Последствия землетрясения в Кали

Фото: Camilo Rodriguez / Reuters

Последствия землетрясения в Кали

Последствия землетрясения в Кали

Фото: Juan Pablo Arbelaez / Reuters

Экстренные службы эвакуируют пострадавших в Манисалесе

Экстренные службы эвакуируют пострадавших в Манисалесе

Фото: Andres Camilo Valencia / Reuters

Эвакуация пациентов госпиталя в Кали

Эвакуация пациентов госпиталя в Кали

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Тело погибшего в Перейре

Тело погибшего в Перейре

Фото: Stringer / Reuters

Обрушение здания в Перейре

Обрушение здания в Перейре

Фото: Social Media / Reuters

Фото: Juan David Duque / Reuters

Фото: Marco Trujillo / Reuters

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Фото: Dario Cardona / AP

Фото: Christian EscobarMora / Reuters

Фото: Sergio AceroвЂЁ / Reuters

Фото: Sergio AceroвЂЁ / Reuters

Фото: Juan Pablo Arbelaez / Reuters

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Sergio AceroвЂЁ / Reuters

Фото: Juan Diaz / AP

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

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Поиски пострадавших под завалами в Кали

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Житель Манисалеса

Фото: Andres Camilo Valencia / Reuters

Поврежденный купол Кафедрального собора Манисалеса

Фото: Andres Valencia / AP

Последствия землетрясения в Кали

Фото: Camilo Rodriguez / Reuters

Последствия землетрясения в Кали

Фото: Camilo Rodriguez / Reuters

Последствия землетрясения в Кали

Фото: Juan Pablo Arbelaez / Reuters

Экстренные службы эвакуируют пострадавших в Манисалесе

Фото: Andres Camilo Valencia / Reuters

Эвакуация пациентов госпиталя в Кали

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Тело погибшего в Перейре

Фото: Stringer / Reuters

Обрушение здания в Перейре

Фото: Social Media / Reuters

Фото: Juan David Duque / Reuters

Фото: Marco Trujillo / Reuters

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Фото: Dario Cardona / AP

Фото: Christian EscobarMora / Reuters

Фото: Sergio AceroвЂЁ / Reuters

Фото: Sergio AceroвЂЁ / Reuters

Фото: Juan Pablo Arbelaez / Reuters

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Sergio AceroвЂЁ / Reuters

Фото: Juan Diaz / AP

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

Фото: Santiago Saldarriaga / AP

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