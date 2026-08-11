В Волгограде коммунальщика будут судить за открытый люк, в который провалился ребенок

В Волгограде перед судом предстанет мастер ресурсоснабжающей организации, по вине которого 11-летний мальчик провалился в люк и получил травмы. Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мастер волгоградской РСО ответит в суде за травму 11-летнего мальчика в люке

Фото: Архив ИА «Общественное мнение» Мастер волгоградской РСО ответит в суде за травму 11-летнего мальчика в люке

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

По данным следствия, с апреля 2024 года по январь 2025 года во дворе одного из домов на ул. Менжинского в Волгограде подземная тепловая камера не была закрыта крышкой. Обвиняемый, который должен был следить за эксплуатацией данного участка сетей, знал об открытом люке. 19 января 2025 года туда провалился ребенок и получил ушибы и закрытый перелом лодыжки.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Марина Окорокова