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В Уфе встретятся сборные России, Кубы, Беларуси и Ирана по волейболу

В уфимском Дворце борьбы с 21 по 23 августа состоится «Серия матчевых встреч» по волейболу, сообщила пресс-служба волейбольного клуба «Динамо-Урал».

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

На волейбольной площадке встретятся сборные России, Кубы, Беларуси и Ирана.

«Это событие станет особенным для российского волейбола — это первые масштабные международные встречи с участием мужской сборной России после новости о возвращении команды к выступлениям на мировой арене после отстранения»,— отметили в «Динамо-Урал».

Купленный билет будет действовать на матчи одного игрового дня, добавили в волейбольном клубе.

Олег Вахитов