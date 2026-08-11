В Кунгуре из-за антисанитарии закрыли бар «Три медведя»

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю приостановили деятельность кунгурского бара «Три медведя». Ранее было выявлено, что в заведении нарушались санитарные нормы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП.

В ходе проверки, проведенной Роспотребнадзором, было установлено, что в медицинских книжках персонала не было отметок о вакцинации от инфекционных заболеваний. На кухне допускалось товарное соседство сырых овощей, мяса и рыбы с холодными закусками. Выявлено совместное хранение уже готовых блюд и термически необработанных полуфабрикатов. Продукты хранились с нарушениями: отсутствовала маркировка, не соблюдался температурный режим, не отслеживались сроки годности. Всего было обнаружено 23 нарушения, которые могли повлечь за собой возникновение и распространение инфекций или массовых отравлений. Это стало основанием для привлечения руководства юридического лица к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Суд приостановил работу бара на 80 суток.

В ходе проведения исполнительных действий входные двери заведения были опечатаны. Директора предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.