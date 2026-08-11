9 сентября маркетологи страны обсудят новые вызовы на форуме «Маркетинговая Среда»

Форум «Маркетинговая Среда. Новая реальность» — ключевое профессиональное событие для маркетологов, владельцев бизнеса и специалистов в сфере сбыта и продаж. Это уникальная площадка, где лидеры мнений и практики соберутся вместе, чтобы поделиться опытом и обсудить эффективные стратегии развития маркетинга России.

Фото: Ассоциация профессиональных маркетологов

Дата: 9 сентября 2026 года.

Формат: Онлайн-трансляция + оффлайн-площадка в Уфе.

Программа мероприятия:

Конференция в формате TED. Мотивирующие истории успеха от собственников бизнеса и экспертов в области маркетинга с прямой онлайн-трансляцией.

Мастер-классы по ТОП-маркетинговым инструментам 2026 года. Ведущие эксперты-практики раскроют секреты цифрового маркетинга, применения искусственного интеллекта и нейросетей.

Отраслевой семинар. Специализированные сессии по маркетингу территорий и продвижению объектов недвижимости.

Каталог участников форума. Цифровой справочник для удобного нетворкинга до, во время и после события.

Открытый микрофон для участников. Самопрезентации в видеоформате с выводом на экраны площадки, а также знакомство с участниками из онлайна.

Онлайн-нетворкинг через чат-бот («Бизнес-Тиндер»). Поиск деловых партнеров и клиентов.

Вас ждет общение с единомышленниками, готовыми к реализации новых проектов, взаимовыгодному сотрудничеству и стремительному развитию маркетинга.

В числе спикеров:

Гарретт Джонстон — международный стратегический эксперт, член совета директоров швейцарской компании Brainstore.

Роман Масленников — генеральный директор PR-агентства «Взрывной пиар», продюсер и специалист в области Public Relations.

Участие бесплатное, но требуется обязательная регистрация. Подробности и условия участия доступны на официальном сайте мероприятия.

Мероприятие реализуется Ассоциацией профессиональных маркетологов при поддержке издания «КоммерсантЪ-Башкортостан».

«Маркетинговая Среда» проводится ежегодно, начиная с 2018 года. За это время масштабное отраслевое событие прошло в крупнейших деловых центрах России, включая Санкт-Петербург, Выборг, Севастополь и Сочи. Благодаря высокому профессиональному уровню контента мероприятие заслуженно завоевало признание тысяч специалистов сферы.

Присоединяйтесь к «Маркетинговой Среде»! Здесь вы найдете свежие идеи, получите мощный заряд мотивации и откроете новые возможности для профессионального роста: https://vk.com/publicmarketingsreda

Ассоциация профессиональных маркетологов