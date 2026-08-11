В Башкирии предпринимателя оштрафовали за добычу воды без лицензии

По постановлению прокуратура Архангельского района местный индивидуальный предпринимател был оштрафован на 30 тыс. руб. за пользование недрами без лицензии (ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным ведомства, бизнесмен, не имея лицензии на пользование недрами, добывал подземные воды для заполнения прудов, в которых разводил рыбу.

После вмешательства прокуратуры предприниматель начал оформлять необходимые документы, отметили в ведомстве.

Майя Иванова