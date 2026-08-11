Жителя Перми обвинили в финансировании экстремистской организации
Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю выявили жителя Перми, причастного к финансированию экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
здание УФСБ по Пермскому краю
Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что пермяк переводил деньги неправительственной некоммерческой организации, признанной на территории РФ осуществляющей политическую деятельность и финансируемой из иностранных источников. Следственным отделом УФСБ по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.