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Жителя Перми обвинили в финансировании экстремистской организации

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю выявили жителя Перми, причастного к финансированию экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

здание УФСБ по Пермскому краю

здание УФСБ по Пермскому краю

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

здание УФСБ по Пермскому краю

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что пермяк переводил деньги неправительственной некоммерческой организации, признанной на территории РФ осуществляющей политическую деятельность и финансируемой из иностранных источников. Следственным отделом УФСБ по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.