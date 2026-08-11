Нижегородская мэрия утвердила перечень коррупционно опасных функций

Администрация Нижнего Новгорода постановлением от 11 августа 2026 года утвердила перечень коррупционно опасных функций. Департамент кадровой политики должен руководствоваться этим перечнем при разработке списка должностей, на которых служащие обязаны отчитываться о доходах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

В перечень в том числе вошли осуществление контрольных функций; проведение закупок; осуществление организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций; предоставление муниципальных услуг; подготовка и принятие решений о распределении бюджетных денег; выдача разрешений; хранение и распределение материально-технических ресурсов.

Также в перечень коррупционно опасных функций включили судебную защиту интересов, выдачу предписаний; формирование реестра муниципального имущества и распоряжение им; подготовку, рассмотрение и сопровождение инвестпроектов; участие в исполнении бюджета города.

Галина Шамберина