Спортсмен из Самарской области победил в фехтовальном турнире Спартакиады народов России

Кирилл Бородачев из Самарской области завоевал золото в фехтовальном турнире Спартакиады народов России. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Спортсмен является серебряным призером Олимпийских игр, пятикратным чемпионом страны.

Вячеслав Федорищев отмечает, что Спартакиада народов России — крупнейшее спортивное событие 2026 года. Самарская область стала одной из площадок ее проведения. В регионе проходят соревнования по гандболу и парусному спорту.

Руфия Кутляева