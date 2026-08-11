Жительницу Перми оштрафовали на 250 тыс. рублей за мошенничество с социальным контрактом

Орджоникидзевский суд Перми вынес приговор 32-летней жительнице краевого центра, обвинявшейся в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, в феврале 2024 года женщина представила в органы соцзащиты документы с заведомо ложными сведениями. В них она указала, что доход ее семьи ниже величины прожиточного минимума, хотя фактически совокупный заработок за последние три месяца превышал 1,5 млн руб. На основании недостоверных данных она получила более 260 тыс. руб. в рамках социального контракта на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности и распорядилась деньгами по своему усмотрению.

В ходе следствия и судебного разбирательства женщина полностью признала вину и возместила причиненный ущерб. С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. руб. Для обеспечения исполнения приговора сохранен арест на автомобиль марки Geely Monjaro.