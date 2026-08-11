В Туймазах обратили в доход государства более 7,8 млн рублей

Суд в Туймазах признал договор займа недействительным и обратил в доход государства более 7,8 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка Туймазинской межрайонной прокуратуры установила, что житель Октябрьского обратился в суд с иском о взыскании с местного жителя долга и процентов по договору займа с целью придания видимости гражданско-правового спора, создания искусственной задолженности между собой и ответчиком и получения исполнительного листа.

У этой сделки были признаки недействительности, так как за короткое время по банковским счетам истца физические лица, находящиеся в разных удаленных друг от друга регионах России, произвели более 6 тыс. операций, что подпадает под схему финансовой активности по счетам дропперов.

Прокурор обратился в суд с иском о признании договора займа недействительным, применении последствий, предусмотренных законом, а также взыскании 7,8 млн руб. в доход государства.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. По ходатайству прокурора приняты обеспечительные меры: на средства, находящиеся на счете ответчика, наложен арест.

Майя Иванова