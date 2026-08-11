Экс-глава Краснокамска обжаловал решение суда о взыскании с него премий

Бывший глава Краснокамского округа Игорь Быкариз обжаловал решение суда о взыскании с него премий. Дата рассмотрения апелляции в краевом суде пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Быкариз

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Игорь Быкариз

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

14 июля 2026 года Индустриальный суд Перми частично удовлетворил иск администрации Краснокамска о взыскании с господина Быкариза ранее выплаченных премий в размере 495 тыс. руб. Экс-главу муниципалитета обязали вернуть в местный бюджет 364,2 тыс. руб. Обосновывая требование о взыскании премий, представители администрации указали, что деньги были выплачены в течение 2023–2024 годов — в период, когда господин Быкариз нарушал антикоррупционное законодательство.

Игорь Быкариз возглавлял Краснокамский округ с ноября 2018 года по октябрь 2025 года. Основанием для его отставки стало определение краевого суда, удовлетворившего требования прокуратуры об увольнении главы муниципалитета в связи с утратой доверия.