Участников СВО и членов их семей научат вести свой бизнес

С 7 сентября по 30 ноября в Перми пройдет акселератор «СВОе дело — запуск бизнеса» для участников специальной военной операции и членов их семей. Занятия проведут предприниматели и специалисты в области финансов, маркетинга, права, налогообложения, закупок и управления персоналом. Также с участниками будет работать команда психологов. В программе могут принять участие как действующие предприниматели, так и те, кто только задумывается об открытии своего дела.

Обучение будет бесплатным и пройдет в смешанном формате — очно и онлайн. Принять участие можно независимо от уровня образования. Общий объем курса составит 64 академических часа.

Слушатели разберут основные этапы создания и ведения бизнеса: регистрацию и налогообложение, финансовое и бизнес-планирование, маркетинг и продажи, работу с маркетплейсами и закупками, управление командой, автоматизацию процессов и привлечение инвестиций. Отдельное внимание будет уделено подготовке и оформлению бизнес-плана для получения государственной поддержки.

Помимо занятий, программой предусмотрены индивидуальные консультации — их будут проводить предприниматели-наставники. Также запланированы бизнес-визиты на предприятия Пермского края. В ходе обучения слушатели подготовят или доработают собственные проекты, которые представят экспертам на итоговой защите. После нее работа с авторами проектов продолжится в формате индивидуальных консультаций.

Авторы пяти лучших проектов получат сертификаты номиналом 100 тыс. руб. каждый на услуги, необходимые для реализации бизнес-плана или индивидуального плана развития. Акселератор пройдет на площадке центра «Мой бизнес» на ул. Ленина, 68.