В Самаре у стадиона «Локомотив» из-за ремонта дорог изменено движение троллейбусов

В Самаре временно скорректированы маршруты троллейбусов № 4, 6, 12, 15, 16, 17 и 20. Изменения связаны с работами по восстановлению проезжей части у дома № 14 на улице Агибалова, а также с обследованием территории совместно с ресурсоснабжающими организациями. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Схема движения изменена до завершения всех работ. Так, троллейбусы № 4 и 15 при движении в сторону железнодорожного вокзала следуют через улицы Мичурина, Чкалова, Буянова, Маяковского, Коммунистическую, затем снова Чкалова и Мичурина — и далее по своему маршруту.

Троллейбусы № 12, 17 и 20 в направлении железнодорожного вокзала едут через улицы Коммунистическую, Ульяновскую, Буянова, Маяковского и снова Коммунистическую, после чего продолжают движение по обычным трассам.

Для троллейбусов № 6 и 16 скорректирован путь только в одном направлении: от Губернского рынка они едут через улицы Ульяновскую, Самарскую и Некрасовскую, а далее — по привычному маршруту. В обратном направлении (из Куйбышевского района к Губернскому рынку) транспорт следует без изменений — до улицы Ульяновской.

Георгий Портнов