В Самарской области изъяли более 2 тонн сомнительной выпечки и сластей

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области выявили семь партий небезопасной выпечки и сластей общим весом более 2,1 т. Об этом сообщает ведомство по итогам мониторинга за первое полугодие 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Главные причины, по которым товар забраковали, — истекшие сроки годности и отсутствие полной и достоверной информации о продукции. При этом товар, не прошедший лабораторный контроль, в торговую сеть не поступал: исследования проводились самими хозяйствующими субъектами в рамках производственного контроля.

За выявленные нарушения составлено шесть административных протоколов. По двум из них назначены штрафы на общую сумму 25 тыс. рублей, еще по четырем вынесены предупреждения.

Кроме того, установлено, что из 795 проверенных в регионе проб сластей и выпечки 46 не соответствовали установленным требованиям. Основная часть брака пришлась на микробиологические показатели — таковыми признали 43 пробы.

Еще в трех пробах зафиксировали отклонения по физико-химическим параметрам. Для оценки безопасности продукции специалисты также проверяли ее по санитарно-химическим и радиологическим показателям, а также на наличие ГМО.

Георгий Портнов