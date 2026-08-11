В Самаре из-за ограничений на сутки задержался вылет рейса в Батуми

Вылет авиарейса из Самары в Батуми задерживается почти на сутки. Об этом сообщается на сайте аэропорта Курумоч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Самолет авиакомпании Red Wings должен был отправиться в Батуми в понедельник в 12:25 (MSK+1). Однако отправление перенесли на 10:00 во вторник.

Ситуация связана с ограничениями из-за угрозы атаки БПЛА. В настоящее время всего в самарском аэропорту задерживается вылет 11 рейсов. Кроме самолета в Батуми это рейсы в Шарм-эль-Шейх, Анталью, Тбилиси, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Махачкалу и Душанбе.

Утром во вторник в Самарской области объявлялась угроза атаки БПЛА. Курумоч временно не принимал и не отправлял рейсы.

В настоящее время ограничения в регионе сняты. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Георгий Портнов