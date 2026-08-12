Чернушинский маслосыркомбинат демонстрирует убытки пятый год подряд

Чернушинское ООО «МаСКо» отчиталось о финансовых результатах за 2025 год. Чистый убыток компании по итогам отчетного периода составил 407,3 млн руб., что на 76% больше убытка годом ранее (в 2024-м — 230,9 млн руб.). Выручка предприятия снизилась на 14% с 1,9 млрд до 1,6 млрд руб. При этом совокупные активы компании к концу 2025 года выросли на 8,3% — до 1,9 млрд руб. Стоит отметить, что ООО «МаСКо» демонстрирует чистый убыток пятый год подряд. В 2025 году был зафиксирован максимальный убыток из всех предыдущих результатов.

Как указано на сайте «МаСКо», Чернушинский маслосыркомбинат был основан в 1954 году. На протяжении всего периода работы комбинат не раз реконструировался и расширялся, осваивал новые виды продукции, например, сыр «Сулугуни». Сейчас «МаСКо» является одним из ведущих производителей молочной продукции в Пермском крае. Предприятие выпускает молоко, сыры, творог, йогурты и другие виды молочной продукции под торговой маркой «Точно молочно!».

Согласно имеющимся данным, с 2018 года предприятие ежегодно получало убытки, кроме 2020 года (тогда «МаСКо» получило 59,4 млн руб. прибыли). С 2004 года предприятие контролируется бизнесменом Владимиром Матыциным. За господином Матыциным числится 5% долей в ООО, остальные 95% — за подконтрольным ему ООО «Элекон лизинг».