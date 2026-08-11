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Минприроды анонсировало инспекцию Северных очистных в Астрахани

Специалисты Минстроя РФ 15 августа посетят Астрахань для оценки хода реконструкции местных очистных сооружений. С 18 по 21 августа делегация Минприроды проинспектирует семь аналогичных объектов в Ярославской области. Об этом в ходе отраслевого совещания сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

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Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

По словам господина Козлова, федеральные ведомства намерены регулярно мониторить ход работ на местах. «Важно не только завершить объекты в срок, но и обеспечить нормативное качество очистки стоков после их ввода»,— отметил министр. В Минприроды подчеркнули, что выездные проверки позволяют своевременно выявлять проблемы и при необходимости корректировать реализацию инфраструктурных проектов.

Никита Маркелов