В Саратове минтранс утвердил новые оклады топ-менеджерам автопредприятий

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области проиндексировало должностные оклады руководителей подведомственных пассажирских предприятий. Соответствующий приказ, регулирующий систему оплаты труда топ-менеджмента региональных перевозчиков, опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно документу, максимальный базовый оклад установлен директору АО «Межгородтранс» — 114,4 тыс. руб. Ставки руководителей «СарАвтовокзала» и СПК «Волга» составили 90,5 тыс. руб. и 76,7 тыс. руб. соответственно. Оклады директоров «Пассажиртранс-1» и «Краснокутской автобазы» зафиксированы на уровне 40,3 тыс. руб. и 28,4 тыс. руб.

Как следует из пояснительных материалов, пересмотр системы оплаты труда обусловлен плановой индексацией доходов и расширением зоны операционной ответственности управленцев. На ряде предприятий базовые ставки руководства оставались неизменными с февраля 2025 года.

Никита Маркелов