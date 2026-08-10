В Ульяновской области СКР проверит, как бизнесмен построил дома без разрешений

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову провести процессуальную проверку в связи с обращениями жителей села Большие Ключищи, сообщивших о нарушении их прав. Об этом в понедельник сообщил Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, в своих обращениях, поступивших в аппарат СКР, жители села сообщали, что на землях, предназначенных для возведения хозяйственного объекта, местным предпринимателем без получения соответствующего разрешения было построено более десяти жилых домов. При этом бизнесмен предпринимает попытки перевести участки в категорию земель, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли, добавляет ИЦ СКР, отмечая, что поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Андрей Васильев, Ульяновск